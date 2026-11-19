Федеральный суд в Тампе, штат Флорида, разрешил продолжить рассмотрение большинства требований в иске президента США Дональда Трампа о клевете против The New York Times и издательства Penguin Random House. Судья Стивен Мерридей отклонил два пункта иска, однако не закрыл дело по остальным требованиям.

Решение суда во Флориде

Решение принял окружной судья США Стивен Мерридей, назначенный президентом Джорджем Бушем-старшим. Судья отметил, что остальные требования правдоподобно содержат утверждение о том, что высказывания, в которых Трампа обвиняли в планировании и совершении сложных преступлений, могли основываться на неполной и минимальной информации.

Трамп утверждает, что книга и публикации газеты содержали ложные, злонамеренные и клеветнические заявления. По его версии, эти материалы были направлены на подрыв его шансов на президентских выборах 2024 года.

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Какие материалы оспаривает Трамп

Иск касается двух статей The New York Times и книги журналиста издания Питера Бейкера For Trump, a Lifetime of Scandals Heads Toward a Moment of Judgment. В исковом заявлении Трамп сослался на 22 утверждения из книги и 12 утверждений из статей Сюзанны Крейг и Расса Бюттнера.

Эти материалы поднимали вопросы о роли Трампа в создании реалити-шоу The Apprentice, его наследстве от отца, деловых проектах и детстве в Нью-Йорке. The New York Times и Penguin Random House отвергли обвинения в клевете. В ходатайстве о закрытии дела они заявили, что иск юридически необоснован, не объясняет надлежащим образом клеветнический характер утверждений и содержит субъективные оценки, которые невозможно доказать или опровергнуть. Представители газеты, издательства и личные адвокаты Трампа оперативных комментариев не предоставили.

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