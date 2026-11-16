Федеральный судья в Бостоне окончательно заблокировал план администрации Трампа ограничить четырьмя годами срок пребывания в США иностранных студентов и исследователей. Об этом сообщает STAT News. Решение касается, в частности, аспирантов и постдокторантов, для которых планировали установить четырёхлетнее ограничение.

Окончательное решение суда

Судья Ф. Деннис Сейлор IV признал это правило произвольным и необоснованным, представляющим собой злоупотребление дискреционными полномочиями и не соответствующим закону.

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Ранее Сейлор временно приостановил действие правила за день до того, как оно должно было вступить в силу. Нынешнее постановление является окончательным решением по делу. В то же время правительственная апелляция на первоначальное решение суда всё ещё находится на рассмотрении.

Опасения университетов

Университеты и представители научного сообщества опасались, что четырёхлетний лимит отпугнёт иностранных студентов от обучения в аспирантуре США. Такие образовательные программы часто длятся более четырёх лет.

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