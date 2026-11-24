Федеральное жюри присяжных в Бруклине, США, признало китайскую технологическую компанию Huawei виновной по 10 из 12 пунктов обвинения по уголовному делу. Речь, в частности, идет о введении банков в заблуждение относительно бизнеса в Иране и краже коммерческих тайн американских компаний, сообщает Cyprus Mail.

В то же время присяжные оправдали Huawei по обвинению в сговоре с целью рэкета. Этот пункт предусматривал утверждение, что компания действовала как преступное предприятие.

Судебный процесс и обвинения

Процесс длился более двух месяцев. Прокуратура вызвала более 60 свидетелей, тогда как защита — 15. Huawei и три ее аффилированные структуры в общей сложности обвинялись по 12 пунктам, среди которых были банковское и электронное мошенничество, нарушение санкций, сговор с целью кражи коммерческих тайн и воспрепятствование правосудию.

Прокуроры утверждали, что компания ввела в заблуждение банки HSBC, Standard Chartered и BNP Paribas относительно своих деловых операций в Иране. Они также пытались доказать, что Huawei на протяжении двух десятилетий участвовала в сговоре для получения технологий американских компаний, в частности исходного кода Cisco для маршрутизаторов и антенных технологий Quintel. По версии обвинения, Huawei также наняла профессора, чтобы получить доступ к печатной плате, разработанной компанией CNEX.

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Дело Мэн Ваньчжоу

Уголовное дело началось в 2018 году. В декабре того года в Канаде по американскому ордеру была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу — дочь основателя компании. Ее обвиняли в том, что она ввела в заблуждение сотрудника HSBC относительно бизнеса Huawei в Иране, что позволило компании перемещать доллары в страну и из нее вопреки санкциям США.

Мэн Ваньчжоу почти три года оспаривала экстрадицию в США, а затем заключила соглашение об отсрочке уголовного преследования и вернулась в Китай. Обвинения против нее были сняты. Во время процесса прокуроры также предоставили присяжным заявление, приложенное к этому соглашению, в котором она признала незаконное ведение компанией бизнеса в Иране.

Защита Huawei настаивала, что HSBC и другие банки знали об иранском бизнесе компании и конкурировали за ее обслуживание. Адвокат Брайан Геберлиг заявил, что прокуратура выборочно использовала отдельные эпизоды, пытаясь доказать существование 20-летнего сговора.

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