Федеральный суд в Вашингтоне, США, выдал предварительный судебный запрет на исполнение новых указов президента Дональда Трампа, которые должны были ограничить право на гражданство по рождению. Решение 25 ноября принял судья окружного суда США Кристофер Р. Купер.

Аргументы суда

В 67-страничном меморандуме Купер отметил, что положение о гражданстве 14-й поправки к Конституции США гарантирует гражданство «практически всем детям, родившимся в Соединенных Штатах». Суд также запретил федеральным органам власти исполнять августовские указы президента, направленные на сужение права на гражданство по рождению и противодействие так называемому родильному туризму.

Судья постановил не допустить и других действий администрации, которые могли бы лишить участников коллективного иска гражданства или ограничить их права. По словам Купера, общественным интересам всегда отвечает соблюдение федеральными ведомствами Конституции и законов.

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Иски правозащитников

Иск против указов в сентябре подали группы по защите прав иммигрантов, в частности Американский союз защиты гражданских свобод. Как сообщает The Hill, Купер указал, что Верховный суд США дважды подтверждал гражданство для детей, родившихся в стране, за исключением небольшого числа лиц, которые не подпадают под юрисдикцию американского законодательства.

В сентябре судья федерального суда в штате Мэриленд Дебора Бордман также предварительно заблокировала эти ограничения после обращения двух других организаций по защите прав иммигрантов. Ранее, в июне, Верховный суд США решением с результатом 6 голосов против 3 отменил предыдущий указ Трампа об ограничении гражданства по рождению.

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