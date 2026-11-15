Федеральный судья Ана Рейес в США временно запретила администрации президента Дональда Трампа закрывать прибрежный East Potomac Park в Вашингтоне для реконструкции поля для гольфа. Парк, расположенный недалеко от мемориала Джефферсона и примерно в 3 км к югу от Белого дома, должен оставаться открытым для посетителей, сообщает Jerusalem Post.

Суд остановил запланированное закрытие

В 30-страничном решении, вынесенном в субботу, Рейес заблокировала план федерального правительства закрыть территорию уже в воскресенье. Трамп ранее заявлял, что парк планировали закрыть на 15 месяцев, чтобы превратить его гольф-инфраструктуру в поле чемпионского уровня для профессиональных игроков.

Судья пришла к выводу, что объяснения администрации о необходимости закрытия парка были предлогом. По ее заключению, правительство нарушило как минимум два федеральных закона, пытаясь уложиться в произвольно установленный срок. Рейес отметила, что власти предлагают на неопределенный срок закрыть исторический парк, которым ежедневно пользуются жители Вашингтона.

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Иск организации по сохранению исторических объектов

Иск подала организация DC Preservation League, занимающаяся сохранением исторических объектов. Она утверждает, что проект реконструкции нарушает федеральные нормы и законы. Ранее Рейес уже запретила Службе национальных парков вырубать деревья в парке или осуществлять другие необратимые изменения без предварительного уведомления истцов.

В то же время судья уточнила, что администрация не обязана поддерживать работу гольф-объектов на территории парка. Однако отсутствие гольф-операций не может быть основанием для ограничения доступа посетителей в East Potomac Park.

В парке есть три гольф-поля на 36 лунок, поле для мини-гольфа и асфальтированная кольцевая дорожка, популярная среди велосипедистов и бегунов. Предложенная реконструкция предусматривала создание одного 18-луночного поля чемпионского уровня, на котором, по словам Трампа, могли бы проводиться такие соревнования, как US Open и Ryder Cup.

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