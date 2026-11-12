Таллиннский административный суд обязал Эстонию выплатить по €150 тысяч бизнесмену Парвелу Пруунсильду и политику Прийту Хумалу. Компенсация назначена за нематериальный ущерб из-за того, что государство не обеспечило право истцов на частную жизнь и конфиденциальность их коммуникаций.

Как сообщает ERR News, суд также постановил возместить истцам судебные расходы — €25 тысяч и €8302,40 соответственно.

Конфликт с правом ЕС

Пруунсильд и Хумал заявляли, что эстонское государство годами незаконно требовало от операторов связи собирать и хранить персональные данные клиентов. Суд отметил, что нормы эстонского Закона об электронных коммуникациях, предусматривавшие общий и неизбирательный сбор и хранение значительных объемов данных, противоречили праву Европейского Союза.

По мнению суда, такое несоответствие существовало как минимум с решения Суда Европейского Союза от 21 декабря 2016 года. После вступления в силу решения Верховного суда Эстонии от 18 июня 2021 года государственные органы должны были полностью осознавать, что эти положения не могут законно применяться в стране.

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Суд указал, что власти должны были прекратить требовать исполнения этих норм, а государственные учреждения — запрашивать данные, собранные на их основании. В то же время законодательная и исполнительная ветви власти более трех лет не устраняли несоответствие законодательства праву ЕС.

Использование данных в уголовном деле

После решения Верховного суда 2021 года исполнительные органы продолжали направлять новые запросы о данных, собранных телекоммуникационными компаниями на основании положения, которое не могло законно применяться, и использовали полученную информацию в уголовных производствах, установил суд.

Суд признал, что сбор отдельных коммуникационных данных может быть оправдан для защиты национальной безопасности и поддержания общественного порядка. Однако эти интересы не оправдывают общий и неизбирательный сбор персональных данных всех пользователей телекоммуникационных услуг.

В деле Пруунсильда и Хумала незаконно собранные данные впоследствии использовали в уголовном производстве против них. На момент вынесения решения административным судом их оправдание по этому делу уже вступило в силу. Апелляцию на решение Таллиннского административного суда можно подать в Таллиннский окружной суд до 14 декабря.

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