Суд в Австралии после апелляции прокуратуры увеличил срок лишения свободы мужчине, признавшему вину по пяти обвинениям, в том числе в непристойных действиях в отношении ребенка. Новый срок составляет четыре года и семь месяцев, а суд постановил не приостанавливать исполнение наказания до июня 2028 года, сообщает ABC News Australia.

Апелляция прокуратуры

Потерпевший Майк Ворсман из Южной Австралии рассказал, что подвергся сексуальному насилию в Канберре в 1990-х годах, когда ему было 12 лет. На тот момент обидчику было 15 лет, а сейчас ему около 40 лет.

В 2024 году мужчина признал вину по пяти обвинениям, среди которых были непристойные действия. В прошлом году судья Верховного суда Австралийской столичной территории Дэвид Моссоп приговорил его к двум годам и семи месяцам лишения свободы, предусмотрев возможность приостановления наказания после 16 месяцев. Прокуратура обжаловала это решение, после чего суд пересмотрел срок. Обоснование решения по апелляции еще не опубликовано.

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Реакция потерпевшего

Ворсман заявил, что и новый срок не соответствует тяжести содеянного. По его словам, апелляционный процесс нанес дополнительную травму ему и его семье после семи лет взаимодействия с судами и системой правосудия.

Он обратился в полицию в 2019 году, когда узнал, что от действий этого мужчины пострадал еще один человек. Ворсман прошел пятичасовой опрос в Южной Австралии, однако, по его словам, дело передали Австралийской федеральной полиции в Австралийской столичной территории лишь через 18 месяцев. После повторного опроса он также ждал, пока мужчина отбудет наказание в Южной Австралии, чтобы предстать перед судом в Канберре.

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