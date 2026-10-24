Суд в Эквадоре постановил взять под стражу оппозиционную политикессу Луису Гонсалес, которую расследуют по делу о предполагаемом отмывании средств, связанном с финансированием президентской кампании 2023 года. Об этом со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны сообщает Anadolu Agency.

Дело о финансировании кампании

Производство под названием Laberinto касается предполагаемых нарушений в финансировании президентской кампании движения «Гражданская революция» 2023 года. По версии следствия, средства, которые могли быть связаны с незаконной торговлей топливом, использовались для оплаты предвыборной рекламы и других расходов кампании.

Прокуроры проверяют происхождение и обоснованность взносов, а также платежи, которые, по их данным, могли не быть надлежащим образом задекларированы избирательным органам. Прокуратура утверждает, что с мая по октябрь 2023 года через сеть компаний для финансирования предвыборной рекламы могло быть перемещено около 500 тысяч долларов.

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Меры пресечения

Вместе с Гонсалес суд назначил досудебное содержание под стражей бывшему законодателю Сантьяго Диасу и Онфре. Для Молины установили другие ограничения: этот человек должен трижды в неделю являться в органы власти, оставаться в Эквадоре и носить электронный браслет.

По данным местного издания Primicias, Гонсалес задержали 22 октября во время операции в провинции Манаби. Формальное расследование продлится 90 дней. Гонсалес, представлявшая «Гражданскую революцию» на президентских выборах 2023 и 2025 годов, отвергла обвинения и назвала дело политическим преследованием. Обвинения остаются утверждениями следствия, а фигуранты считаются невиновными, пока их вина не будет установлена окончательным судебным решением.

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