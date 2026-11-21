Суд в Риме разрешил бывшему капитану круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино отбывать оставшуюся часть наказания в виде общественно полезных работ на условиях пробации. После более чем девяти лет заключения 66-летний Скеттино был освобожден из римской тюрьмы Ребиббия, сообщает Tagesschau.

Оставшаяся часть срока на пробации

Итальянские СМИ со ссылкой на адвоката Скеттино сообщили, что судьи учли его надлежащее поведение и меры по ресоциализации. В предыдущие годы ему уже разрешали работать днем за пределами учреждения. В частности, он оцифровывал судебные материалы.

Теперь Скеттино может ночевать дома, однако будет находиться под строгим надзором органов пробации. В случае нарушения установленных условий его могут немедленно вернуть в тюрьму.

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Катастрофа у острова Джильо

Скеттино отбывал наказание за катастрофу Costa Concordia, произошедшую 13 января 2012 года у тосканского острова Джильо. По данным издания, он направил судно слишком близко к острову во время рискованного приветственного маневра. Лайнер столкнулся со скалой и перевернулся.

В результате аварии погибли 32 человека, в том числе 12 граждан Германии. Скеттино также вызвал возмущение тем, что покинул тонувшее судно, когда на борту сотни пассажиров еще ожидали спасения. Он был окончательно приговорен к 16 годам и одному месяцу лишения свободы; отбывать срок начал в мае 2017 года.

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