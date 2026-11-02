Мировой суд Беэр-Шевы в Израиле снял ограничения с Саида Абу Саада из Сегев-Шалома, задержанного по подозрению в причастности к предполагаемой покупке голосов для партии Ra’am. Как сообщает Jerusalem Post, судья Эран Цабари удовлетворил ходатайство адвоката Сары Хавив о снятии ограничений.

Абу Саад был одним из четырех подозреваемых, задержанных в четверг и впоследствии отправленных под домашний арест. Всего по делу были задержаны семь человек: трое — в день выборов, во вторник, и еще четверо — в четверг.

Подозрения полиции

Полиция заявила, что во время обысков обнаружила конверты с наличными и избирательные бюллетени Ra’am. По мнению следствия, деньги могли предназначаться для оплаты голосов. Среди четырех задержанных в четверг были директора школ; в тот же день их отпустили под домашний арест.

В воскресенье суд освободил без ограничений одного из первых трех задержанных — врача Саяфа Абу Риаша — и постановил освободить другого под домашний арест. В отношении третьего подозреваемого, Хусейна Масудина, полиция просила продлить содержание под стражей еще на восемь дней, однако суд продлил его на два дня — до вторника.

Полиция также обжаловала решение о домашнем аресте Ибрагима аль-Гариби. Слушание по этой жалобе было назначено на понедельник.

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Позиция защиты и политический контекст

Во время слушания по делу Абу Риаша судья Цабари отметил, что состояние расследования не изменилось, а полиция не объяснила необходимость оставлять врача под домашним арестом или запрещать ему пользоваться интернетом. Адвокат Абу Риаша Али Абу Лабан заявил, что в доме его клиента не нашли денег, а сам врач не работал на Ra’am и лишь призывал бедуинских избирателей участвовать в голосовании.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ссылался на первые задержания в день выборов, заявляя о попытке украсть выборы. Адвокаты подозреваемых отрицают подозрения в подкупе избирателей и утверждают, что изъятые средства предназначались для благотворительной помощи.

Согласно сообщениям, на которые ссылается издание, информация для первоначальной полицейской операции поступила из офиса Нетаньяху, а обыски проводились без ордеров. Защита оспорила законность обысков, тогда как следователь полиции заявил в суде, что правоохранители получили новую информацию, позволившую им действовать без ордера.

Это дело не связано с отдельным расследованием Шин Бет по подозрениям в иностранном финансировании с целью повлиять на выборы. Публично связь между двумя производствами не установлена.

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