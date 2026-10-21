В Австралии Магистратский суд Вангаратты назначил на 4 февраля 2027 года процедурное слушание по делу 43-летнего Брендана Наджента. Ему предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем тяжкие травмы, умышленном причинении тяжких травм и причинении вреда должностному лицу Содружества в связи с предполагаемым нападением на депутата Хелен Хейнс.

Во время первого заседания Наджент не выступал и не заявлял о своей позиции по обвинениям. Суд оставил его под стражей, после чего мужчину доставили в тюрьму Melbourne Assessment Prison. Ходатайство об освобождении под залог в тот день не подавалось, сообщает ABC News.

Материалы следствия

Магистрат Эллисон Вон установила полиции срок до 24 декабря для передачи защите материалов доказательств. Адвокат Наджента Чираг Патель сообщил суду, что его клиент страдает редким неврологическим заболеванием. Суд постановил, чтобы Наджента осмотрел врач.

Делом занимается Специальное следственное подразделение полиции штата Виктория. Материалы могут содержать протоколы полицейских опросов, показания свидетелей, записи камер наблюдения, данные с мобильных телефонов и компьютеров, а также сведения о подключениях к мобильным сетям. Полиция может продолжать расследование и дополнять материалы после установленного срока.

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Обвинения и дальнейшее рассмотрение

Надженту также предъявлены обвинения в хранении и выращивании каннабиса. После начала судебного производства полиция может добавлять, изменять или снимать обвинения.

Главный комиссар полиции штата Виктория Майк Буш, отвечая на вопрос о возможном обвинении в покушении на убийство, сказал, что это «всегда рассматривается» и следствие должно установить и проверить доказательства. По данным ABC News, умышленное причинение тяжких травм предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, а опасное вождение, повлекшее тяжкие травмы, — до пяти лет.

Ожидается, что дело может рассматриваться в Окружном суде штата Виктория. Если полиция предъявит обвинение в покушении на убийство, эпизоды, связанные с предполагаемым нападением, могут быть переданы в Верховный суд штата Виктория.

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