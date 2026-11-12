Апелляционный суд штата Виктория в Австралии оставил в силе запрет на публикацию части доказательств по делу Эрин Паттерсон, осужденной за убийство троих родственников и покушение на убийство еще одного человека. Суд считает, что раскрытие этих материалов может навредить справедливости возможного нового разбирательства, если Паттерсон получит специальное разрешение обжаловать приговор в Высоком суде Австралии.

По данным ABC News, в решении с изъятыми фрагментами Апелляционный суд указал, что доказательства являются сложными и неоднозначными. В то же время, по мнению судей, их публикация могла бы привлечь значительное внимание и создать реальный и существенный риск предвзятого отношения потенциальных присяжных во время возможного повторного процесса.

Судьи также подчеркнули, что это исключительный случай и решение не означает автоматического засекречивания спорных недопустимых доказательств в других производствах.

Доказательства не показывали присяжным

Эти материалы планировали использовать во время процесса 2025 года, когда Паттерсон обвиняли в убийстве Дона Паттерсона, Гейл Паттерсон и Хезер Уилкинсон, а также в покушении на убийство пастора Иана Уилкинсона. Иан Уилкинсон выжил после обеда в Леонгате, тогда как его жена Хезер и родственники Паттерсон Дон и Гейл умерли.

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В середине слушаний судья Кристофер Бил признал эти доказательства недопустимыми после дополнительных юридических аргументов, поэтому присяжным их не представили. После обвинительного приговора судья запретил публикацию материалов на время рассмотрения апелляции в Апелляционном суде Виктории.

Запрет будет действовать до решения по обжалованию

В прошлом месяце Апелляционный суд отклонил все семь оснований апелляции Паттерсон и изменил назначенный срок заключения на пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение. Судьи охарактеризовали преступления как чрезвычайно хладнокровные и расчетливые.

СМИ просили отменить запрет после завершения апелляции, однако суд пришел к выводу, что потенциальным присяжным не следует знать об этих доказательствах. Ограничение будет снято, если Паттерсон не подаст до 27 ноября заявление о специальном разрешении на апелляцию в Высокий суд.

В 2025 году суд уже отменил другие запреты в отношении материалов, исключенных из процесса. Среди них были неподтвержденные утверждения о якобы попытке Паттерсон убить своего мужа, с которым она проживает отдельно, Саймона Паттерсона. Она это отрицала, а сторона обвинения сняла эти утверждения.

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