Верховный суд Западной Австралии разрешил освободить из тюрьмы Адриана Пиндана, осужденного за тяжкие сексуальные преступления. 59-летний мужчина, которого суд по-прежнему считает сексуальным преступником с высоким уровнем риска для общества, должен выйти на свободу 2 декабря под надзором сроком на семь лет.

Как сообщает ABC News Australia, Пиндан был признан виновным в пяти сексуальных преступлениях, совершенных в 1989–2007 годах. Суд заслушал, что в течение 18 лет он изнасиловал трех женщин и пятилетнюю девочку в населенных пунктах Фицрой-Кроссинг, Дерби и Брум в регионе Кимберли.

Условия освобождения

В 2012 году в отношении Пиндана был выдан бессрочный ордер на содержание под стражей. С тех пор эту меру шесть раз пересматривали и продлевали в период с 2014 по 2021 год. Пиндан находится под стражей с 2007 года.

Судья Бруно Фианнака в решении от 23 октября отметил, что риск для общества можно снизить благодаря подходящему жилью, значительному финансированию в рамках NDIS и круглосуточному надзору. По заключению судьи, обстоятельства Пиндана изменились из-за определенных изменений в его поведении и появления механизмов контроля рисков в обществе.

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Освобождение предусматривает 52 условия, в том числе электронный мониторинг, комендантский час, запрет употреблять алкоголь и контактировать с женщинами в обществе. Судья также запретил обнародовать пригород, где будет проживать Пиндан, чтобы предотвратить преследование со стороны членов общества.

Обстоятельства дела

В 1997 году Пиндан был приговорен к 10 годам лишения свободы за изнасилование пятилетней девочки. Суд также заслушал свидетельства о том, что во время заключения он проявлял хищническое поведение по отношению к сотрудницам, однако в последние годы оно уменьшилось.

В августе 2023 года Пиндана перевели из региональной тюрьмы Уэст-Кимберли в тюрьму «Акасия» в Перте после нападения другого заключенного. По данным суда, у Пиндана имеются когнитивные нарушения, из-за которых он не мог участвовать в программах реабилитации или работать над причинами своего преступного поведения.

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