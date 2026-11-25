Судан не вошел в новый состав африканских представителей в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия. Конференция государств-участников утвердила список, в который вошли Марокко, Ангола, Камерун, Танзания и Тунис, сообщает The National.

Новый состав заменит прежнее представительство, в которое входили связанные с армией суданские власти. Решение приняли на фоне рассмотрения Организацией по запрещению химического оружия обвинений в применении Суданскими вооруженными силами химического оружия в войне против военизированных Сил быстрого реагирования.

Рассмотрение обвинений

Генеральный директор организации Сабрина Даллафиор заявила, что ситуация в Судане рассматривается Исполнительным советом. По ее словам, некоторые государства-члены запросили объяснения в соответствии с одной из статей Конвенции о запрещении химического оружия.

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Даллафиор сообщила, что встречалась с представителями Судана и предлагала техническую помощь для национального расследования. Организация ожидает его выводов. Она также призвала государства-члены передавать секретариату любые соответствующие доказательства, в том числе конфиденциально.

Заявления США и сообщения СМИ

В январе 2025 года The New York Times сообщила, что американские чиновники пришли к выводу о как минимум двух случаях применения суданской армией химического оружия против Сил быстрого реагирования в 2024 году. В мае 2025 года Вашингтон официально установил, что правительство Судана применило химическое оружие в нарушение международного права, и объявил санкции.

Дальнейшие расследования The New York Times и The Washington Post в сентябре описывали вероятную программу создания химического оружия армией под командованием генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Война между армией и Силами быстрого реагирования продолжается с апреля 2023 года. По данным гуманитарных организаций, в результате конфликта погибли не менее 59 тысяч человек, около 14 миллионов были вынуждены покинуть свои дома, а часть страны охватил голод.

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