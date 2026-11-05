Судан распорядился закрыть консульство Эфиопии в восточном городе Гедареф и дал его дипломатическому персоналу 48 часов на выезд из страны. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на суданские СМИ.

Ответ на действия Эфиопии

Суданское издание Al-Zawiya Net сообщило, что решение приняли после закрытия властями Эфиопии консульства Судана в Ассосе. Эфиопская сторона также приказала шести суданским дипломатам покинуть страну в течение того же срока.

Телеканал Tayba TV со ссылкой на местные СМИ и источник в правительстве Судана также сообщил о закрытии эфиопского консульства. По этим данным, Хартум действовал по принципу взаимности на фоне ухудшения дипломатических отношений между соседними странами.

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Взаимные обвинения

Отношения Судана и Эфиопии ухудшились из-за взаимных обвинений в поддержке вооруженных группировок. Суданская армия 3 ноября заявила, что ее силы противовоздушной обороны сбили над штатом Голубой Нил стратегический беспилотник, который, по ее утверждению, вошел в воздушное пространство страны со стороны Эфиопии. Военные не назвали оператора дрона, а власти Эфиопии тогда не комментировали это сообщение.

Ранее Судан обвинял Эфиопию в том, что она позволяет военизированным Силам быстрого реагирования использовать свою территорию для атак беспилотниками на гражданскую инфраструктуру. Хартум подавал жалобы в Совет Безопасности ООН и Совет мира и безопасности Африканского союза. В то же время Эфиопия обвиняет Судан в поддержке повстанцев в северном регионе Тыграй. Страны также имеют давний спор по поводу приграничного района Аль-Фашага, где ранее происходили столкновения между суданскими и эфиопскими силами.

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