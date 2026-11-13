Судьи Международного уголовного суда формально закрыли часть расследования по Афганистану, в рамках которой рассматривались утверждения о возможных преступлениях американских военнослужащих. Отдельное производство суда будет и далее сосредоточено на действиях «Талибана» с 2021 года, сообщает Defense News.

Какую часть дела закрыли

Палата судей также закрыла направление расследования в отношении группировки «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-Х). Расследование утверждений о возможных преступлениях американских военнослужащих фактически не продвигалось с 2021 года.

В этом году судьи поручили Канцелярии прокурора разделить афганские расследования на два отдельных производства. Одно касается предполагаемых преступлений «Талибана» после 2021 года. Другое охватывало первоначальное расследование по Афганистану, в том числе утверждения о возможных военных преступлениях американских военнослужащих, и впоследствии было сосредоточено на ИГИЛ-Х.

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Апелляция прокурора

Судьи объяснили решение тем, что прокуроры не продемонстрировали возможности эффективно расследовать утверждения о преступлениях в Афганистане вне производства по «Талибану». В то же время ордера на арест четырех лидеров афганского «Талибана» остаются в силе.

Канцелярия прокурора сообщила Reuters, что обжаловала решение, не предоставив дополнительных подробностей. Закрытие части дела не меняет Римский статут МУС: он предусматривает, что суд может преследовать лиц, обвиняемых в преступлениях, совершенных на территории государств-участников МУС.

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