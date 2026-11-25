Судьи Иерусалимского окружного суда в Израиле рекомендовали пересмотреть обвинение во взяточничестве против исполняющего обязанности премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По мнению судей, вероятность обвинительного приговора по одному из трёх дел против политика низкая, сообщает BBC News.

Сомнения судей относительно дел

Речь идёт о деле 4000, в котором Нетаньяху обвиняют в якобы предоставлении государственных преференций в обмен на позитивное освещение в медиа. По данным израильских медиа, судья Ривка Фридман-Фельдман заявила генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре, что шансы на осуждение настолько низки, что дело требует пересмотра.

Судьи также поставили под сомнение, достигают ли действия Нетаньяху по делу 2000 порога уголовного правонарушения. В этом деле речь идёт о другой предполагаемой договорённости с медиамагнатом. В то же время по делу 1000 судьи не исключили возможности обвинительного приговора и предложили прокуратуре рассмотреть возможность сделки по этому делу.

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Позиция Нетаньяху

В деле 1000 Нетаньяху вменяют действия в интересах австралийского миллиардера после получения от него сигар и шампанского. Нетаньяху отрицает все обвинения. После заявлений судей он призвал немедленно прекратить судебный процесс, назвав дела против себя сфабрикованными.

Нетаньяху были предъявлены обвинения в 2019 году. Рассмотрение дел затягивалось, в частности из-за войны в Газе, а количество заседаний сокращали в связи с обстоятельствами безопасности. Гали Бахарав-Миара заявила, что рассмотрит рекомендации судей.

Нетаньяху также остаётся под ордером на арест Международного уголовного суда в связи с подозрениями в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе, которые он отрицает.

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