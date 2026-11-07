В Польше судья Конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровская заявила, что глава учреждения Богдан Свенчковский в 2026 году не рассмотрел, не был судьей-докладчиком и не вынес ни одного решения по делам, связанным с конституционными жалобами граждан. Видеообращение судьи было опубликовано на официальном сайте трибунала, сообщает Interia.

Жалоба без движения с 2019 года

В ролике Корвин-Пиотровская рассказала о конституционной жалобе, поданной в январе 2017 года. По ее словам, с 2019 года по этому делу ничего не происходило. Она отметила, что в 2022 году Свенчковский стал председателем состава судей по этому делу, а в 2024 году возглавил Конституционный трибунал.

Судья считает, что Свенчковский не выполнил обязанности по оперативному и надлежащему рассмотрению дел ни в качестве председателя состава судей, ни в качестве главы трибунала. По ее словам, как судья-докладчик он вынес четыре решения — только по делам по обращениям президента и Национального совета судей в его предыдущем составе.

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Проверка материалов дел

Корвин-Пиотровская заявила, что ситуация должна измениться. По ее словам, судьи уже проверяют материалы дел и планируют последовательно придавать им надлежащий ход, чтобы гарантировать защиту прав и свобод граждан. Она также сказала, что будущие решения могут стать основанием для возобновления производств.

30 октября представители группы судей, избранных в нынешнем созыве Сейма, сообщили, что Корвин-Пиотровская как судья с наибольшим стажем объявила себя руководящей трибуналом. По их словам, она издала распоряжение о перерыве в осуществлении полномочий Свенчковского и вице-президента Бартоłомея Соханьского. Свенчковский в ответ заявил, что является единственным администратором здания трибунала, а решения лиц, которых он назвал узурпаторами, являются незаконными.

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