Судья в Германии предложил прекратить производство по делу об отмывании средств против предполагаемого оператора пиратского сайта Movie2k. Условием является передача 40 тысяч биткоинов и выплата 38 млн евро компенсации потенциальным потерпевшим, сообщает CoinDesk со ссылкой на немецкого общественного вещателя MDR.

Условия предложения

По оценкам прокуратуры, обвиняемый, которого в публичных сообщениях называют Йозефом Ф., по-прежнему владеет 56 тысячами BTC. При курсе около 64 тысяч долларов за биткоин этот запас оценивался приблизительно в 3,57 млрд долларов. Передача 40 тысяч BTC означала бы отказ примерно от 2,5 млрд долларов в криптовалюте; в его распоряжении осталось бы около 16 тысяч BTC.

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Ход рассмотрения

В апреле судья Земельного суда Лейпцига Карстен Никель уже допускал возможность условного наказания, если обвиняемый признает вину и предоставит следователям доступ еще к 57 тысячам биткоинов. Позднее судья поставил под сомнение, что все эти монеты были приобретены на средства незаконного происхождения.

Прокуратура утверждает, что обвиняемый вложил в биткоин миллионы евро рекламных доходов Movie2k до закрытия сайта в 2013 году. Когда судебное разбирательство началось в феврале, суд признал, что обвинения в нарушении авторских прав слишком давние для преследования. Защита и прокуратура изучают предложенные условия; слушания должны возобновиться 3 декабря и, по данным MDR, могут завершиться до Рождества, если стороны согласятся.

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