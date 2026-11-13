В Вашингтоне федеральный судья Ана С. Рейес предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о возможных санкциях или производстве по делу о неуважении к суду из-за предполагаемого уничтожения документов, связанных с президентскими проектами реконструкции в столице, в частности с планами относительно East Potomac Golf Links и прилегающего парка. Как сообщает The Independent, судья заявила, что начнет соответствующее производство «за зептосекунду», если увидит достоверные доказательства уничтожения материалов.

Заявления информаторов и позиция демократов

Предупреждение Рейес прозвучало после сообщений информаторов членам Конгресса от Демократической партии. По их утверждениям, чиновники администрации якобы уничтожают документы, касающиеся президентских проектов в Вашингтоне. Демократы призвали чиновников сохранить имеющиеся массивы документов, установить и восстановить удаленную информацию, а также приостановить практики уничтожения или удаления данных.

Министерство юстиции США в судебном представлении заявило, что нет «разумных оснований» проводить этическую проверку по этому делу. Ранее Рейес назначила бывшего федерального прокурора для проверки действий правительства, в частности чтобы выяснить, не вводили ли чиновники суд в заблуждение и не нарушали ли этические нормы.

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Спор о закрытии поля

Иск относительно East Potomac Golf Links подали природоохранные группы и гольфисты, которые пытаются остановить закрытие территории. По их мнению, аргументы администрации о безопасности парка являются предлогом для закрытия популярного общественного поля и его превращения в высококлассный объект.

В прошлом месяце Трамп написал в Truth Social, что поле закроют примерно на 15 месяцев для реконструкции. Изначально представители администрации настаивали в суде, что немедленного закрытия не планируется, однако позднее подтвердили в судебных документах подготовку к закрытию до 15 ноября.

Администрация объясняет решение ухудшением состояния парка, в частности берегозащитной стены, о проблемах с которой предупреждали более 10 лет назад. Некоммерческая организация National Links Trust, управляющая объектом, также должна прекратить работу после этих выходных, оставив парк без оператора. Рейес выразила сомнения в том, что заявленные проблемы с безопасностью требуют немедленного закрытия: она отметила, что в прошлом месяце там без специальных предупреждений состоялся Marine Corps Marathon, а люди ежедневно пользуются полем и прилегающей парковой территорией.

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