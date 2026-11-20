Федеральная судья в Александрии, штат Вирджиния, заявила в пятницу, что выдаст предварительный судебный запрет на строительство триумфальной арки, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Во время слушания она назвала проект поспешным и не имеющим правовых оснований, сообщает Cyprus Mail.

Предварительное решение в Вашингтоне

Ранее в этом месяце окружная судья США Таня Чуткан в Вашингтоне отдельным решением временно заблокировала строительство предложенной арки высотой 250 футов возле Арлингтонского национального кладбища.

Эти судебные решения стали очередными препятствиями для одного из проектов Трампа, с помощью которых он стремится оставить долговременный архитектурный след в столице США.

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Реакция Белого дома

Белый дом не предоставил немедленного комментария. Во время своего второго срока Трамп также сталкивался со значительным сопротивлением со стороны судебной системы в отношении других инициатив в Вашингтоне.

Среди них — проект бального зала в Белом доме, реконструкция отражающего бассейна у мемориала Линкольна и предложение создать гольф-поле чемпионского уровня в двух милях от Белого дома.

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