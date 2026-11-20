Итальянская судостроительная компания Fincantieri заключила контракт с Carnival Corporation на проектирование и строительство двух новых круизных лайнеров для Carnival Cruise Line. Суда построят на верфи в Маргере, Италия, а передать заказчику их планируют в 2033 и 2035 годах, сообщает ANSA English.

Стоимость и характеристики лайнеров

По данным рыночных источников, сделку оценивают примерно в 3 млрд. В то же время контракт зависит от привлечения финансирования и других стандартных для таких договоренностей условий.

Каждый лайнер будет иметь валовую вместимость около 130 тыс. тонн и примерно 1650 гостевых кают. В Fincantieri заявили, что суда объединят экологические и цифровые технологии с энергоэффективной конструкцией.

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Двухтопливная силовая установка

Новые корабли получат двухтопливную силовую установку, основным топливом для которой будет сжиженный природный газ. В Fincantieri отметили, что это позволит сократить выбросы по сравнению с использованием традиционного судового топлива.

Генеральный директор Carnival Corporation Джош Вайнстин сообщил, что в портфеле заказов компании есть 12 новых судов для брендов Carnival Cruise Line, Princess и AIDA, которые должны поставить до 2039 года. Два новых лайнера дополнят программу строительства трех судов класса Ace, которые уже сооружают для Carnival Cruise Line.

За более чем 30 лет сотрудничества Fincantieri передала различным брендам Carnival Corporation 76 судов, в том числе 15 — для Carnival Cruise Line.

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