Судебная комиссия штата Виктория в Австралии признала неуместными ряд высказываний магистратки Вики Прапас во время ее работы в Суде по делам о наркотиках в Мельбурне. Как сообщает The Guardian, расследование начали после жалобы организации Victoria Legal Aid.

Выводы комиссии

Комиссия установила, что Прапас использовала оскорбительные и неуместные формулировки в отношении участников судебного процесса. В частности, одному из пользователей суда она сказала, что хочет дать ему пощечину, а в другом случае спросила человека, влияет ли употребляемое им вещество на его образ мышления.

Магистратка также заявила о другом человеке, что тот верит в собственную чепуху. По данным комиссии, этот комментарий прозвучал в присутствии группы школьников.

Расследование подтвердило ряд утверждений, в том числе о угрожающих или запугивающих замечаниях Прапас в адрес юристов, которые предлагали подать на нее жалобы или поддержать такие жалобы. Комиссия признала, что эти высказывания представляли собой повторяющуюся виктимизацию.

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Рекомендации для магистратки

Комиссия также установила, что Прапас сделала оскорбительный комментарий о человеке из маргинализированной группы и непрофессионально высказалась о другом представителе судебной власти. В то же время орган не смог подтвердить часть обвинений, в том числе утверждения о культурной нечувствительности магистратки.

В письменной позиции Прапас признала, что в отдельных случаях ее поведение было нефильтрованным и резким, и отметила, что при других обстоятельствах выразилась бы иначе. Она также сообщила, что предприняла шаги для более эффективной, уважительной и менее склонной к недопониманию коммуникации.

Комиссия отметила, что разбирательства в Суде по делам о наркотиках могут предполагать открытые и откровенные разговоры, однако это не отменяет обязанности судебных должностных лиц относиться ко всем участникам процесса цивилизованно и с уважением. Основная часть жалобы была передана главной магистратке Лизе Ханнан с рекомендацией провести беседу с Прапас. Ей также посоветовали ознакомиться с рекомендациями комиссии по вопросам поведения и посетить образовательное мероприятие в течение года.

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