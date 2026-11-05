В Нигерии Национальный судебный совет обязал Комиссию судебной службы штата Имо включить исполняющую обязанности главного судьи штата Иеому Агүгуа в список кандидатов на должность главного судьи. Решение было принято 3 ноября на 112-м заседании совета.

Как сообщает Premium Times, Агүгуа является самой старшей судьей Высокого суда штата Имо. Совет рассмотрел петицию Боба Кея Нджеманзе от 11 июня, в которой оспаривалось невключение ее кандидатуры в краткий список, представленный комиссией.

Полномочия совета

В Национальном судебном совете заявили, что Комиссия судебной службы штата имеет конституционную обязанность консультировать совет относительно кандидатов на должность главного судьи. В то же время Национальный судебный совет сохраняет за собой полномочия определять пригодность лиц, представленных ему.

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Совет поручил своему секретариату официально обратиться в Комиссию судебной службы штата Имо по вопросу включения Агүгуа в перечень кандидатов. Имена других номинантов и количество лиц в первоначальном списке не разглашались.

Спор о должности

По данным издания, спор между властями штата и Национальным судебным советом продолжается с ноября 2024 года. Тогда предыдущего главного судью Т. Э. Чуквуэмеку Чикеку принудительно отправили в отставку в связи с фальсификацией возраста.

В апреле 2025 года совет отклонил назначение Теофилуса Нзеукву исполняющим обязанности главного судьи. Он занимал четвертое место в судебной иерархии штата, тогда как конституция Нигерии предусматривает назначение самого старшего судьи Высокого суда для временного исполнения этих обязанностей. В июне Нзеукву принудительно отправили в отставку за то, что он согласился принять присягу на этой должности, а губернатору Хоупу Узодимме повторно поручили привести к присяге самого старшего судью.

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