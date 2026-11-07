Исследователи Университета Суинберна обнаружили, что сульфорафан — природное соединение, содержащееся в брокколи, — может повышать уровень белка фратаксина и защищать уязвимые нервные клетки при атаксии Фридрейха. О результатах нового исследования сообщает ScienceDaily.

Белок, которого не хватает клеткам

Атаксия Фридрейха — редкое генетическое заболевание, при котором постепенно разрушаются нервные клетки головного и спинного мозга. По мере прогрессирования болезни пациенты могут утрачивать способность координировать движения, ходить и говорить. Заболевание также может сокращать продолжительность жизни, и лекарства от него сейчас нет.

При этом состоянии генетический дефект приводит к недостаточной выработке фратаксина. Этот белок важен для нормальной работы клеток, в том числе нервных клеток с высокими энергетическими потребностями. Сниженный уровень фратаксина способствует прогрессирующему повреждению, характерному для заболевания.

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По данным ученых, потенциальное действие сульфорафана не ограничивается влиянием на уровень фратаксина. Соединение также может влиять на клеточный стресс и воспаление — биологические процессы, связанные с прогрессированием атаксии Фридрейха.

Необходимы клинические испытания

Руководительница исследования, ассоциированный профессор Фейт Ква, отметила, что поиск терапии особенно актуален для детей, которые составляют значительную долю пациентов с этим заболеванием. В то же время специально одобренных методов лечения для педиатрических пациентов сейчас нет.

Команда надеется привлечь финансирование для клинических испытаний, которые должны проверить, принесут ли полученные результаты практическую пользу людям с атаксией Фридрейха. Сульфорафан уже имеет установленный профиль безопасности для детей и взрослых, а его очищенные биоактивные формы доступны на рынке. Однако эффективность соединения против атаксии Фридрейха у пациентов еще необходимо подтвердить в клинических исследованиях.

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