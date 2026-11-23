Финал Национальной футбольной лиги США — Супербоул 2027 — впервые будут транслировать в кинотеатрах IMAX. Матч состоится 14 февраля на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде, штат Калифорния, и посмотреть его можно будет в сотнях залов IMAX в США и некоторых других странах, сообщает Variety.

Четырехчасовая трансляция

IMAX реализует проект совместно с ESPN, The Walt Disney Company и НФЛ. Четырехчасовой показ будет включать основную трансляцию игры от ESPN, предматчевое и послематчевое освещение, а также шоу в перерыве, хедлайнером которого станет Jay-Z.

Продажа билетов в кинотеатры, как ожидается, начнется в январе. Компании планируют объявить полный список участвующих залов и детали покупки билетов в ближайшие недели.

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Самое масштабное прямое событие IMAX

Показ Супербоула станет самым масштабным прямым событием в истории IMAX. Среди альтернативного контента сети ранее были трансляции чемпионата мира FIA Формулы-1.

Президент The Walt Disney Company по интеграции крупных событий Кен Потрак заявил, что партнерство с НФЛ и IMAX расширит возможности для совместного просмотра игры. Генеральный директор IMAX Рич Гелфонд назвал программу Супербоула важной вехой для компании и отметил, что зрелищность, звук и драматизм игры соответствуют формату IMAX.

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