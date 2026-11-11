Акционеры Суперлиги по регби-лиг согласовали расширение турнира с 14 до 15 клубов в сезоне 2027 года. Об этом сообщает BBC Sport.

Критерии отбора

Суперлига передала свое решение правлению Регбийной футбольной лиги (RFL). Оно должно определить критерии отбора и сформировать панель для оценки претендентов. После завершения процедуры панель предоставит рекомендацию.

Сезон 2027 года станет первым в истории турнира с участием 15 команд. На протяжении большей части своей истории Суперлига состояла из 12 клубов, а формат с 14 командами применялся в 2000 году, в 2009–2014 годах и в сезоне 2026 года.

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Шанс для «Лондон Бронкос»

Расширение может открыть путь к возвращению в элиту клубу «Лондон Бронкос». В прошлом сезоне команда выиграла финал Чемпионшипа и Кубок 1895 года, однако заняла 16-е место в итоговом рейтинге клубов, ниже другого клуба Чемпионшипа — «Барроу Рейдерс».

В 2026 году Суперлига уже увеличила количество участников с 12 до 14: к соревнованию присоединились «Брэдфорд Буллз», «Йорк Найтс» и «Тулуза Олимпик», тогда как «Солфорд Ред Девилз» выбыл после финансово сложной кампании 2025 года. Суперлига еще не завершила переговоры о титульном спонсоре, соглашениях на трансляции и календаре на сезон 2027 года.

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