Международное исследование CHALLENGE показало, что пациенты с раком толстой кишки после операции и химиотерапии чаще оставались живы через восемь лет, если в течение трёх лет получали индивидуальное сопровождение по физической активности. О результатах испытания сообщает Deutsche Welle.

Результаты исследования CHALLENGE

Испытание возглавляла Канадская группа клинических исследований рака. В нём приняли участие 889 человек из шести стран, преимущественно Канады и Австралии. Набор участников начался в 2009 году, а результаты были опубликованы в 2025 году. Все участники завершили операцию и химиотерапию по поводу рака толстой кишки II или III стадии без отдалённых метастазов.

Половина участников получила только образовательные материалы о физической активности и здоровом питании. Другая половина также встречалась с консультантом по физической активности в течение трёх лет. Ориентиром для этой группы было добавить 45–60 минут быстрой ходьбы три-четыре раза в неделю, хотя вид и объём упражнений подбирались индивидуально.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В группе с сопровождением 93 человека столкнулись как минимум с одним неблагоприятным событием: рецидивом рака, новым онкологическим заболеванием или смертью. В группе, получавшей только информационные материалы, таких участников было 131.

Что означает более высокая выживаемость

Через восемь лет после включения в CHALLENGE в живых были примерно 90 из 100 участников группы физической активности против около 83 из 100 в группе, получавшей образовательные материалы. Это означает разницу примерно в семь процентных пунктов в доле людей, которые были живы в конкретный момент времени, а не гарантированное количество дополнительных лет жизни для каждого пациента.

Эксперты, опрошенные DW, предостерегают, что выводы испытания относятся именно к участникам с раком толстой кишки II–III стадии, имевшим достаточный исходный уровень физической подготовки для прохождения теста. Специалист по физическим упражнениям в онкологии Тормод Скогстад Нильсен подчеркнул, что физическую активность следует адаптировать к состоянию и возможностям каждого человека, а пациентам стоит обсуждать безопасные для них упражнения со своей медицинской командой.

Читай нас в