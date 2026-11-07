Спутниковые наблюдения выявили значительные выбросы метана на полигоне возле Сеймена к западу от Стамбула в Турции, где свалочный газ собирают для производства электроэнергии. Как сообщает TimesLIVE, анализ данных спутника Tanager-1 показал, что средняя зафиксированная интенсивность выбросов на этом объекте составляла около 7,4 тонны метана в час.

Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проанализировали открытые данные Carbon Mapper, полученные с января 2025 года до конца мая 2026 года. Они обнаружили 70 шлейфов метана на десяти турецких объектах по обращению с отходами с наибольшими выбросами. Зафиксированные средние показатели на них составляли от 841 килограмма до 7,4 тонны в час. Три объекта расположены возле Стамбула, остальные — возле Анкары, Измира и Антальи.

Сбор газа не останавливает выбросы

На полигоне в Сеймене муниципальный оператор Istac собирает газ, образующийся при разложении органических отходов. Энергетическая компания сжигает его для выработки электроэнергии на станции, открытой в 2020 году. По данным отраслевого издания Enerji Gunlugu, она производит около 22 тысяч мегаватт-часов электроэнергии ежемесячно.

Представители Istac поставили под сомнение репрезентативность спутниковых наблюдений для оценки общих выбросов полигона. По их словам, показатели обычно составляют от четырех до шести тонн в час, а одно измерение на уровне 12 тонн повысило среднее значение. Глава Istac Фатих Угур заявил, что в тот день около 30 гектаров полигона не были накрыты из-за работ с трубами системы сбора метана, а низкое атмосферное давление также повлияло на концентрацию газа.

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Министерство окружающей среды Турции отметило, что спутниковые данные не являются результатом непрерывных измерений, поэтому их нельзя использовать для определения годового объема выбросов на полигоне в Сеймене.

Проблема накануне COP31

Турция примет климатический саммит COP31 в Анталье с 9 по 20 ноября и определила сокращение выбросов метана одним из своих приоритетов. По данным Climate TRACE, страна занимает пятое место в мире по выбросам метана от твердых отходов — после Китая, США, России и Бразилии.

По данным Всемирного банка, основанным на базе EDGAR Европейской комиссии, выбросы метана от отходов в Турции за десятилетие до 2024 года выросли почти на 25%, тогда как в мире — на 6,5%. Турция не входит в число участников Глобального обязательства по метану, которое предусматривает совместное сокращение выбросов метана на 30% к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года.

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