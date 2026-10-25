Спутниковые снимки свидетельствуют о расширении комплекса по производству баллистических ракет в Ад-Дувайдими, примерно в 200 километрах к западу от Эр-Рияда в Саудовской Аравии. Двое американских исследователей считают, что новые сооружения могут быть предназначены для производства более крупных твердотопливных ракет, способных нести большую полезную нагрузку или преодолевать большее расстояние, сообщает The Express Tribune.

Новые сооружения комплекса

Сэм Лэр и Майкл Дойтсман из Foreign Policy Research Institute проанализировали снимки Planet Labs, сделанные в период с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года. По их оценке, в одном из новых зданий имеются шахты для заливки смеси топливных компонентов в корпуса ракетных двигателей, где она затвердевает.

По оценке исследователей, это сооружение как минимум вдвое больше здания, которое считается местом расположения существующих шахт комплекса. По обе стороны сооружения видны защитные стены, которые могут обезопасить соседние объекты в случае случайного взрыва. Другое новое здание, по мнению специалистов, может использоваться для хранения топливных компонентов или готовых составляющих ракет.

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Вероятная связь с Китаем

Лэр, Дойтсман, а также эксперты Международного института стратегических исследований и аналитической организации CNA заявили Reuters, что состав ракетных сил Саудовской Аравии и характеристики комплекса указывают на вероятное использование китайских технологий. Исследователи также отметили сходство объекта с китайскими ракетными заводами.

Лэр предположил, что королевство может производить твердотопливные ракеты DF-15, а расширение в Ад-Дувайдими может быть связано с производством более дальнобойных DF-21 или аналогичных систем. Согласно рассекреченной оценке ЦРУ 1991 года, Саудовская Аравия тайно приобрела у Китая около 40 жидкостных баллистических ракет DF-3 в 1987 году.

Аналитик IISS Саша Брухманн, ознакомившийся с оценкой FPRI по просьбе Reuters, согласился, что расширение может касаться производства более мощных твердотопливных ракет. По данным FPRI, работы начались в апреле 2025 года. На снимке от 18 сентября 2026 года крыша здания все еще была частично незавершенной; исследователи предполагают, что после установки оборудования предприятие может быть готово начать производство ракет в конце года.

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