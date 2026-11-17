На спорном участке границы Эфиопии и Эритреи после нескольких недель относительной стабильности возобновились столкновения. Эфиопские правительственные войска вытесняют тиграйские силы к границе с Эритреей, что усиливает опасения по поводу более масштабной региональной войны, сообщает Deutsche Welle.

Бои возле Бадме

Бойцы, союзные с Народным фронтом освобождения Тыграя, начали наступление 23 сентября в составе более широкой коалиции повстанцев, стремясь свергнуть правительство Эфиопии. Национальные силы обороны Эфиопии при поддержке провластных формирований постепенно вытесняли эти силы из Тыграя.

По данным мониторинговой организации ACLED, эфиопские войска продолжили наступление в Тыграе, фактически оттесняя Силы обороны Тыграя в направлении эритрейской границы. О столкновениях сообщалось из нескольких мест, а эфиопская армия вела огонь из тяжелой артиллерии в сторону жилых районов возле приграничного города Бадме.

Бадме имеет историческое значение для обоих государств, поскольку стал центром войны между Эритреей и Эфиопией 1998–2000 годов. Алжирское соглашение, завершившее войну, предусматривало выполнение решений Комиссии по границе между Эритреей и Эфиопией. Комиссия передала Бадме Эритрее, хотя Эфиопия временами оспаривала это решение.

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Риск прямого конфликта

Директор лондонского Horn of Africa Center for Regional Integration Абдурахман Саид заявил, что появление сил у эритрейско-эфиопской границы указывает на возможность эскалации. Во время войны в Тыграе в 2020–2022 годах правительственные силы Эфиопии и Эритреи действовали совместно против тиграйских формирований. С тех пор, по данным DW, Эритрея сменила ориентацию в сторону Народного фронта освобождения Тыграя, а в октябре две страны прекратили дипломатические отношения.

Аналитик International Crisis Group Магнус Тейлор считает, что первоочередной целью Аддис-Абебы может быть укрепление контроля над северной границей и перекрытие маршрутов снабжения между Эритреей и тиграйскими силами. В то же время он не исключил, что попытки установить контроль над Тыграем могут в определенный момент привести к прямому столкновению с Эритреей.

Напряженность с Суданом

Параллельно ухудшились дипломатические отношения Эфиопии с Суданом. Споры между Эфиопией, Суданом и Египтом продолжаются вокруг плотины «Великое эфиопское возрождение» на Голубом Ниле. Судан и Египет выражают обеспокоенность по поводу водной безопасности и режима работы плотины, тогда как эфиопские власти отвергают утверждения, что сооружение может использоваться для давления на соседей.

С 2023 года в Судане продолжается гражданская война между Суданскими вооруженными силами под командованием генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана и Силами быстрого реагирования, возглавляемыми Мохамедом Хамданом Дагало. По данным DW, в середине ноября Эфиопия и Судан взаимно обвинили друг друга в непосредственном участии во внутренних конфликтах другой страны.

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