В Германии во время судебного процесса по делу об атаках на газопроводы Nord Stream очевидцы рассказали о необычном поведении людей на борту парусной яхты. Показания касаются лиц, которых издание называет подозреваемыми по этому делу.

Показания очевидцев

Как сообщает Der Spiegel, один из свидетелей сравнил экипаж яхты с альпинистами на поле для гольфа. Это сравнение он привел, описывая собственное впечатление от поведения людей на судне.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Одежда и заправка судна

Очевидцев также удивила одежда людей на борту. Отдельное внимание привлекла заправка судна, о которой говорится в описании публикации. Именно эти обстоятельства вызвали удивление у свидетелей.

В материале упомянут обвиняемый Сергей К. На фотографии к статье он показан вместе с защитником Мейером-Локампом. Публикация Der Spiegel была обнародована 25 ноября 2026 года. Она посвящена показаниям в процессе по делу об атаках на газопроводы Nord Stream.

Читай нас в