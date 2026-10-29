В Высоком суде Гаутенга в Претории, ЮАР, бывший сотрудник Агентства государственной безопасности (SSA), названный в материалах дела господином D, заявил, что не видел никаких признаков того, что партия EFF представляла угрозу национальной безопасности. Показания прозвучали 28 октября по делу против бывших должностных лиц SSA Тулани «Сайленса» Дломо и Патрика Мшотолы, обвиняемых в мошенничестве и краже по делу о 12 млн рандов, якобы направленных через операцию Project Mayibuye, сообщает Daily Maverick.

На вопрос адвоката Терри Мотау, помогающего Директорату по расследованию приоритетных преступлений, указывало ли что-либо на угрозу со стороны EFF для национальной безопасности, господин D ответил: «Нет». По его словам, операция 2015 года была связана со сбором разведывательных данных о EFF и попытками использовать внутренние разногласия в партии.

Документы и расследование

Господин D также рассказал, что нашел около 20 коробок с документами подразделения специальных операций SSA. Материалы отсканировали и внесли в систему агентства, после чего использовали как часть доказательств в расследовании Project Veza.

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Согласно показаниям господина D, одним из предварительных выводов Project Veza было то, что Project Mayibuye могла быть незаконной, поскольку операция не получила надлежащего разрешения. Свидетель назвал операционный план недостаточным и заявил, что его следовало вернуть на доработку до начала операции. Он также сообщил об обнаружении четырех металлических коробок с оборудованием, включая глушители и устройства для слежения.

Позиция защиты

Адвокаты Дломо и Мшотолы оспаривали выводы господина D относительно законности операции. Представитель Дломо сослался на закон о национальной стратегической разведке 1994 года и полномочия SSA собирать и анализировать данные об угрозах национальной безопасности. В то же время господин D настаивал, что документы не содержали признаков того, что именно EFF представляла такую угрозу.

Защита Мшотолы также поставила под сомнение утверждение, что недостатки операционного плана автоматически делали разрешение на проект недействительным. После показаний господина D сторона обвинения завершила представление доказательств. EFF ранее заявила о намерении обратиться в полицию в отношении причастных к Project Mayibuye и подать жалобу генеральному инспектору разведки.

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