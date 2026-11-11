В Варшаве Богдан Свенчковский заявил, что 12 ноября предпримет более решительную попытку попасть в здание Конституционного трибунала Польши. Как сообщает RMF24, он планирует показать руководителю полицейских, дежурящих у учреждения, постановление Верховного суда.

Заявление у трибунала

Свенчковский пришел к Конституционному трибуналу 11 ноября, когда по Варшаве проходил Марш независимости. Он сообщил, что на следующий день ему должны вручить постановление Верховного суда. По его словам, этот документ подтверждает, что он является председателем Конституционного трибунала, и должен быть обязательным также для полицейских у здания.

Его выступление слушала группа протестующих с бело-красными флагами и повязками. Некоторые участники были в зеленых жилетах движения Ruch Obrony Granic. Входы на территорию трибунала охраняли двое полицейских в защитном снаряжении, а аллея Шуха была закрыта для автомобильного движения.

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Постановления Верховного суда

Постановление Верховного суда, принятое 10 ноября, отменило распоряжения о немедленном перерыве в исполнении обязанностей Свенчковского и вице-председателя трибунала Бартломея Соханьского. Эти распоряжения предшествовали тому, как 30 октября судья Анна Корвин-Пйотровская приняла руководство Конституционным трибуналом.

Ранее Верховный суд признал себя некомпетентным рассматривать жалобы Свенчковского и Соханьского на распоряжения Корвин-Пйотровской и передал дело в Конституционный трибунал. После обжалования этого решения Верховный суд отменил его и направил дело в Палату профессиональной ответственности Верховного суда, которую возглавляет судья Мария Щепанец. В тот же день суд рассмотрел жалобы Свенчковского и Соханьского.

Позиция Корвин-Пйотровской

В ответ Корвин-Пйотровская заявила, что возможные решения Верховного суда не влияют на действительность отстранения Свенчковского и Соханьского. По ее позиции, распоряжения о перерыве в исполнении обязанностей судьями трибунала может проверять только дисциплинарный суд Конституционного трибунала.

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