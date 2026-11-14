Элина Свитолина обыграла Арину Соболенко со счётом 6:3, 3:6, 6:1 и вышла в полуфинал WTA Finals в Индиан-Уэллсе. В первом сете украинская теннисистка справилась с мощной подачей соперницы, однако Соболенко сравняла счёт в матче после второй партии.

Решающий брейк в третьем сете

В начале решающего сета борьба была равной, однако Свитолина сделала брейк и повела 3:1. После этого она выиграла партию 6:1 и завершила матч победой. Как сообщает Sky Sports, Свитолина назвала поединок непростым и отметила, что в третьем сете старалась чаще возвращать мяч на сторону соперницы.

В полуфинале Свитолина сыграет с чемпионкой Уимблдона Линдой Носковой.

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Андреева выиграла свою группу

В другом матче Мирра Андреева победила Диану Шнайдер со счётом 6:2, 6:1. Андреева выиграла 12 из последних 13 геймов, завершила групповой этап с тремя победами в трёх матчах и в полуфинале встретится с Джессикой Пегулой.

Шнайдер вышла на корт как вторая запасная после того, как Каролина Мухова снялась с турнира из-за желудочно-кишечного заболевания. В матче против Андреевой Шнайдер допустила 32 ошибки, а Андреева реализовала шесть из семи брейк-пойнтов.

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