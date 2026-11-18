В США индекс доллара 18 ноября поднялся до нового максимума за 19 месяцев, тогда как мировые фондовые рынки преимущественно снижались. Как сообщает Channel NewsAsia, на настроения инвесторов повлияли квартальные результаты Nvidia, ожидания дебюта Anthropic на рынке и укрепление американской валюты.

Доллар вырос после заявления представителя ФРС

Индекс доллара вырос на 0,19% — до 103,81 пункта, а евро подешевел на 0,24% — до 1,0971 доллара. Рынки отреагировали на слова члена Совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофера Уоллера, который заявил CNBC, что центробанк должен либо одобрить повышение ставки на 0,5 процентного пункта на декабрьском заседании, либо сообщить о более быстром темпе повышений в 2027 году.

Старший директор по трейдингу Monex USA в Вашингтоне Хуан Перес заявил, что, по его мнению, ФРС настроена повышать ставки, возможно агрессивно. Именно такие ожидания, по его словам, поддерживают доллар.

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Акции Nvidia и сырьевые товары потеряли в цене

Акции Nvidia сначала поддержали азиатские торги: южнокорейский индекс Kospi за ночь вырос на 2%. Однако рост акций производителя чипов угас: бумаги Nvidia, которые ранее дорожали на 2,7%, позднее снизились на 2,4%. Компания спрогнозировала продажи выше ожиданий Уолл-стрит, а ее совет директоров отверг возможность возвращения бывшего генерального директора Дженсена Хуанга, который, по данным издания, ушел в отставку на прошлой неделе.

Индекс Dow Jones снизился на 0,84% — до 50 334,82 пункта, S&P 500 — на 0,07% — до 7 335,43 пункта. Nasdaq Composite прибавил 0,46% и достиг 24 439,22 пункта. Глобальный индекс MSCI потерял 0,34%, европейский STOXX 600 — 1,03%, тогда как японский Nikkei вырос на 0,28%.

На сырьевых рынках нефть подешевела после данных о большем, чем ожидалось, росте запасов сырой нефти и топлива в США. Американская нефть потеряла 4,39% — до 82,23 доллара за баррель, Brent снизилась на 2,37% — до 90,93 доллара. Цены на золото, серебро и медь также снизились.

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