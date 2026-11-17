Группа Всемирного банка и ее партнеры объявили на климатическом саммите COP31 в Анталье, Турция, пакет инвестиций и мобилизации частного капитала на сумму более 17,6 млрд долларов. Как сообщает Anadolu Agency, инициатива предусматривает более 6,9 млрд долларов инвестиций и ожидаемую мобилизацию 10,7 млрд долларов частного капитала для проектов в сельском хозяйстве, промышленности, городской инфраструктуре и возобновляемой энергетике.

Проекты в Турции

Значительная часть новых проектов приходится на Турцию. Один из них должен помочь 225 тысячам фермеров получить доступ к рынкам сбыта и финансированию, укрепить аграрные цепочки поставок и поддержать более 100 тысяч эквивалентов рабочих мест.

Отдельная программа будет предоставлять турецким производителям, в частности малому и среднему бизнесу, долгосрочное финансирование для внедрения цифровых и более экологически чистых технологий. Она также рассчитана на поддержку более 100 тысяч эквивалентов рабочих мест.

Совместная инициатива в Турции будет финансировать городской транспорт, системы водоснабжения и санитарии. Ее цель — обеспечить 1,65 млн человек безопасной водой и санитарными услугами, улучшить устойчивый транспорт для почти 1,5 млн жителей и укрепить устойчивую к изменению климата инфраструктуру для более чем 3 млн человек. Турецкие банки также получат займы на устойчивое финансирование для направления средств на социальную интеграцию, голубую экономику, адаптацию к изменению климата и низкоуглеродный рост.

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Другие инициативы

В Афганистане Международная финансовая корпорация, входящая в Группу Всемирного банка, поддерживает завод по производству органических удобрений. Предприятие будет перерабатывать сельскохозяйственные отходы в местные ресурсы для фермеров и должно способствовать повышению урожайности и созданию рабочих мест.

В Тиморе-Лешти солнечная электростанция с аккумуляторным накоплением энергии, поддержанная финансированием IFC, IDA-PSW и гарантией MIGA, по прогнозу будет ежегодно сокращать энергетические расходы и обеспечивать экономию в объеме около 1,5–2% ВВП страны.

Группа также представила фонд смешанного финансирования для производителей текстиля, одежды и обуви на развивающихся рынках. Фонд будет сочетать финансирование IFC, льготные средства Глобального экологического фонда и поддержку мировых брендов для перехода производств на более чистые технологии.

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