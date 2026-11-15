В Индии почти 500 млн человек вышли из бедности в 2011–2023 годах, а уровень крайней бедности за этот период снизился с 27,1% до 2,6%, говорится в отчёте Всемирного банка. В то же время многие семьи, формально превысившие установленный порог, остаются уязвимыми перед долгами, ростом цен и непредвиденными расходами, сообщает Al Jazeera.

Черта бедности и повседневные расходы

25-летняя Хема Праджапат из района Раджсаманд в штате Раджастхан тратит на семью из трёх человек 11 тыс. рупий в месяц. Это примерно на 49% больше расчётного месячного порога бедности Всемирного банка для такой семьи — около 7 380 рупий. Однако к концу месяца в её доме заканчиваются запасы еды, а семья накапливает долги.

Женщина в течение года убирает дома и моет посуду у соседей, зарабатывая 5 тыс. рупий ежемесячно. По её словам, после появления заработка бытовые условия немного улучшились, однако деньги расходуются быстрее, а долги растут. У семьи нет сельскохозяйственной земли, и все продукты она покупает.

Всемирный банк назвал среди факторов сокращения бедности увеличение участия женщин в рабочей силе и государственную программу бесплатного или субсидируемого продовольствия, которой ежемесячно охвачено почти 800 млн граждан.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Семьи остаются уязвимыми

Согласно индийскому индексу потребительских цен, с сентября 2016 года по сентябрь 2025 года общий уровень потребительских цен вырос как минимум на 51%, тогда как зарплаты не успевали за ростом цен. Лечение сына Хемы в частной больнице после простуды и гриппа обошлось примерно в 6 тыс. рупий — больше её месячного заработка.

Экономист по вопросам развития Сантош Мехротра считает, что порог бедности в Индии слишком низкий. По его словам, один кризис — пандемия, засуха, наводнение или даже свадьба — может вновь опустить семью ниже этой черты. Он также отметил, что методика не различает условия жизни городского и сельского населения.

31-летняя Сушила Салви из Раджсаманда потратила почти 65 тыс. рупий на ведение беременности в частной клинике и была вынуждена забрать свою 14-летнюю дочь с дополнительных занятий. Жительница окраин Нью-Дели Сима Кумар рассказала, что берёт займы во время роста расходов, а после сильного смога её семья не смогла купить маску для сына.

Читай нас в