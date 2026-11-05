В Швеции банки Swedbank и Länsförsäkringar Bank повысили ставки по ипотечным кредитам с плавающей ставкой на 0,25 процентного пункта. Это произошло на следующий день после того, как центральный банк страны Риксбанк увеличил ключевую ставку с 1,75% до 2%.

Новые ставки по ипотеке

Swedbank установил стандартную ставку по плавающей ипотеке на уровне 4,14%, что на 0,25 процентного пункта выше. Länsförsäkringar Bank также повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,19%.

Оба банка оставили без изменений другие фиксированные ставки по ипотеке, сообщает The Local Sweden.

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Решение Риксбанка

Риксбанк объявил о повышении ключевой ставки 4 ноября. В заявлении центральный банк объяснил это решение усилением экономической активности и ростом издержек из-за перебоев в поставках. По оценке Риксбанка, это означает, что инфляция будет продолжать расти.

Одновременно Swedbank повышает на 0,25 процентного пункта ставки по сберегательным счетам. Эти изменения вступят в силу 16 ноября. Ключевая ставка определяет ставки, по которым банки могут размещать средства в Риксбанке и занимать у него, что влияет на проценты по вкладам, кредитам и ипотеке.

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