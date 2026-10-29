После подсчета 85% бюллетеней на выборах в Израиле лагерь премьер-министра Биньямина Нетаньяху сохраняет лидерство, однако не имеет очевидного большинства. Как сообщает The Japan Times, палестинцы в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в основном не ожидают существенного изменения израильской политики независимо от результата голосования.

Опасения палестинцев

В случае победы Нетаньяху вместе с ультраправыми союзниками или успеха его центристского соперника Гади Айзенкота значительных изменений для палестинцев может не произойти, считают собеседники издания. Перемещенная жительница Хан-Юниса Худа аль-Хули сказала, что люди опасаются прихода к власти еще худшего лидера, который может принести Газе больше разрушений. В то же время она выразила надежду, что в израильском обществе появится более человечный голос с требованием завершить конфликт.

67-летний Ахмед Авад из Рамаллы также скептически оценил возможные последствия выборов. По его словам, смена политиков не будет означать радикального или драматического сдвига в подходе к палестино-израильскому конфликту.

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Варианты коалиции

Для Нетаньяху, который, по данным издания, борется за политическое выживание, остаются несколько вариантов: возобновить союз с ультраправыми силами, создать более широкую коалицию или столкнуться с очередным политическим тупиком. Ультраправый министр Итамар Бен-Гвир уже заявлял, что в случае сохранения действующей коалиции будет добиваться должности министра обороны и продвигать выселение населения Газы.

Оценки экспертов

Исследовательница Европейского совета по международным отношениям Бет Оппенгейм считает, что правительство во главе с бывшим руководителем армии Айзенкотом могло бы ограничить влияние ультраправых сторонников поселений, ослабить давление на Палестинскую администрацию и более гибко подойти к помощи Газе и прекращению огня. В то же время она не ожидает трансформационных изменений, в частности в вопросах палестинской государственности или мирного процесса.

Руководитель программы «Палестина—Израиль» в Arab Center Washington Юсеф Мунайер предупредил, что даже поражение Нетаньяху может ухудшить положение палестинцев в краткосрочной перспективе. Он отметил, что Айзенкот входил в военный кабинет Израиля во время наступления в Газе, а неустойчивая альтернативная коалиция могла бы занять более жесткую позицию в отношении палестинцев, пытаясь продемонстрировать силу.

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