В Бостоне, США, на конференции Clinical Trials on Alzheimer’s Disease представили результаты международного исследования III фазы препарата AR1001. Как сообщает The Guardian, у пациентов с ранней болезнью Альцгеймера, не принимавших других лекарств от этого заболевания, препарат замедлил когнитивный спад на 31%.

Результаты испытания

Исследование охватило 13 стран, в том числе Великобританию. Южнокорейская компания AriBio, производящая AR1001, заявила, что такой результат был получен среди 604 участников, не принимавших других препаратов от болезни Альцгеймера.

В более широкой группе пациентов, параллельно принимавших другие лекарства от симптомов болезни Альцгеймера, результат не достиг статистической значимости. Эксперты отметили, что причины этого требуют дальнейшего изучения.

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Особенности препарата

AR1001 является ингибитором фосфодиэстеразы-5 и относится к той же группе препаратов, что и Viagra, применяемая для лечения эректильной дисфункции. По данным источника, препарат расслабляет кровеносные сосуды и усиливает приток крови к мозгу.

Профессор нейродегенерации Эдинбургского университета Тара Спайрс-Джонс заявила, что препарат, вероятно, также напрямую стимулирует процессы в клетках мозга, связанные с обучением и памятью. Представители Alzheimer’s Research UK и Alzheimer’s Society назвали результаты обнадеживающими, однако призвали провести дополнительные испытания и независимую научную и регуляторную оценку. Специалисты также предостерегли от использования Viagra для самостоятельного лечения болезни Альцгеймера.

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