Таджикистан официально уведомил Организацию Объединенных Наций о выходе из Римского статута и прекращении участия в Международном уголовном суде. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Уведомление было направлено генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу 20 ноября. Согласно положениям Римского статута, выход Таджикистана вступит в силу ровно через год.

Пребывание Путина в Таджикистане

В тот же день в Таджикистане находился Владимир Путин — президент России, государства-агрессора. В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

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Власти Таджикистана не задержали Путина, несмотря на обязательства перед МУС. Как отмечает издание, его также не арестовали во время визита в страну в 2025 году. Европейский Союз критиковал Душанбе за невыполнение этого обязательства.

Другие государства-участники МУС

В 2024 году Путин посетил Монголию, которая также является участницей МУС, однако местные власти его не задержали. Венгрия в 2025 году отказалась арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого суд выдал ордер по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа.

Римский статут, регулирующий работу МУС, ратифицировали более 120 государств. При этом Соединенные Штаты, Китай, Россия, Индия и Турция не являются членами суда.

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