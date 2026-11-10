В Таджикистане запустили оптоволоконное интернет-соединение между Душанбе и Пекином. По данным South China Morning Post, это произошло через несколько дней после того, как украинские дроны атаковали в прошлом месяце три дата-центра в России, государстве-агрессоре. Издание отмечает, что эти атаки парализовали работу приложений такси, доставки и платежей в странах Центральной Азии.

Маршрут через Памир

Оптоволоконная линия проходит через Памирские горы и обеспечивает прямую связь с Гонконгом. SCMP называет Гонконг одним из крупнейших узлов обмена интернет-трафиком в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Пятый международный доступ

Новый маршрут стал пятой международной точкой доступа Таджикистана к коммуникационным сетям. В материале также отмечается, что Пекин, Вашингтон и Москва соперничают за поставки Центральной Азии энергетической инфраструктуры, необходимой для работы искусственного интеллекта. Материал SCMP рассматривает развитие региональных сетей на фоне китайских сетей и технологических ограничений США.

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