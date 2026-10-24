В Японии мощный тайфун Чампи утром 24 октября находился над водами к северу от островов Сакисима в префектуре Окинава. Согласно прогнозу Японского метеорологического агентства, до воскресенья он будет двигаться на север над Восточно-Китайским морем, а утром в понедельник может приблизиться к региону Кюсю на юго-западе страны.

Параметры тайфуна

По состоянию на 09:00 тайфун двигался на восток со скоростью 15 км/ч примерно в 50 км к северо-северо-востоку от острова Йонагуни, на западной границе Японии. Атмосферное давление в центре составляло 980 гектопаскалей. Максимальная устойчивая скорость ветра достигала 108 км/ч, а порывы — 162 км/ч.

На острове Исигаки на Окинаве вскоре после 09:20 зафиксировали максимальный порыв ветра скоростью 126 км/ч, сообщает The Japan Times.

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Ливни на западе Японии

В префектуре Миэ погодный фронт, протянувшийся над западной частью страны, принес сильные дожди. В поселке Кихоку за час примерно до 06:40 выпало 89,5 мм осадков. В городе Овасе за 12 часов до 09:20 зафиксировали 302 мм осадков.

Метеорологическое агентство призвало соблюдать осторожность из-за возможных сильных дождей в северной части Кюсю, а также в регионах Тюгоку, Кинки и Хокурику примерно до понедельника. Ожидается, что к утру вторника Чампи превратится во внетропический циклон и будет двигаться к Тихому океану вблизи западной и восточной Японии.

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