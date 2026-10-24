На Тайване в результате тайфуна Чампи погиб один человек, еще 527 получили травмы. Стихия повалила деревья, повредила линии электропередачи и вызвала перебои с электроснабжением, сообщает Channel NewsAsia.

Последствия непогоды на острове

По данным пожарной службы Тайваня, погибшим был мужчина, которого волны смыли с острова Люцю. В определенный момент более 288 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии из-за сильного ветра и ливней. Энергетическая компания Taipower заявила, что большинство потребителей впоследствии вновь подключили к сети.

Министерство транспорта Тайваня сообщило об отмене 242 авиарейсов. В северных и центральных районах острова, в том числе в Тайбэе, офисы и школы закрыли второй день подряд. В столице фиксировали поваленные деревья и периодические ливни с порывами ветра.

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Тайфун движется на север

Центральное метеорологическое управление Тайваня сообщило, что Чампи находился примерно в 150 километрах к востоку от острова после того, как задел его северо-восточное побережье в уезде Илань. Супертайфун, один из самых сильных штормов в Тихом океане в этом году, ранее ослаб, однако порывы ветра вблизи его центра достигали около 126 километров в час.

В некоторых прибрежных районах зафиксировали порывы до 227 километров в час, которые срывали кровельную черепицу и обрывали линии электропередачи. По прогнозу, Чампи будет двигаться вдоль китайского побережья, а затем — к югу Японии. В китайской провинции Чжэцзян из-за приближения тайфуна подготовили спасателей, вернули в гавани более 3,8 тысячи рыболовных судов и эвакуировали 2084 посетителя островов.

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