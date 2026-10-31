Законодательный Юань Тайваня принял изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за управление транспортом под воздействием наркотиков. Максимальный срок лишения свободы за такое нарушение увеличили с трех до пяти лет, а для повторных нарушителей, чьи действия привели к смерти человека, предусмотрели смертную казнь, пожизненное заключение или не менее 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Taipei Times.

Новые уголовные наказания

Ранее статья 185-3 Уголовного кодекса объединяла ответственность за вождение под воздействием наркотиков, алкоголя и других веществ и не предусматривала смертной казни. Поправки поддержали оппозиционные депутаты, имеющие большинство в законодательном органе; они были совместно инициированы партиями Гоминьдан и Тайваньской народной партией.

За управление транспортом под воздействием наркотиков теперь может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. новых тайваньских долларов, или около 15,4 тыс. долларов США. Если нарушение привело к смерти, наказание составит не менее семи лет лишения свободы и штраф до 7 млн новых тайваньских долларов. В случае тяжких травм предусмотрено от пяти до 12 лет лишения свободы и штраф до 5 млн новых тайваньских долларов.

Смертная казнь может применяться к водителю, который в течение 10 лет после предыдущего приговора или отсроченного уголовного преследования за вождение под воздействием наркотиков вновь совершил такое нарушение, приведшее к смерти. Для повторных нарушений с тяжкими травмами установлен минимальный срок лишения свободы семь лет и штраф до 7 млн новых тайваньских долларов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Штрафы, лишение прав и проверки

Одновременно на Тайване вступают в силу более строгие административные санкции. За впервые выявленное управление мотоциклом или скутером под воздействием наркотиков будут штрафовать на 120 тыс. новых тайваньских долларов, автомобилем — на 150 тыс. Отказ от полицейского теста на наркотики влечет штраф 270 тыс. новых тайваньских долларов за первое нарушение.

Власти также могут конфисковать транспортное средство, использованное во время такого нарушения, или автомобиль водителя, отказавшегося от тестирования. Водительское удостоверение нарушителя будет аннулировано с запретом сдавать экзамен в течение трех лет. Также введено превентивное аннулирование прав на два года для подтвержденных потребителей наркотиков.

Повторные нарушители в течение 10 лет, а также водители, по вине которых произошли травмы или гибель людей, получат пожизненный запрет на управление транспортом. Перед повторным получением удостоверения после его аннулирования необходимо пройти обязательное обучение по предотвращению вождения под воздействием наркотиков или программу лечения зависимости.

Новые правила предусматривают штрафы от 6 тыс. до 15 тыс. новых тайваньских долларов для пассажиров от 18 лет, которые сознательно садятся в транспорт к водителю под воздействием наркотиков. Полицию по всей стране обеспечили быстрыми тестами слюны для проверок.

Читай нас в