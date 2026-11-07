Тайвань в ближайшее время ожидает вторую партию из трех приобретенных в США истребителей F-16V Block 70. Об этом перед заседанием законодательного органа заявил министр обороны Тайваня Веллингтон Ку, сообщает Taipei Times.

Сроки прибытия

Ку не назвал точной даты прибытия самолетов и сказал, что Министерство обороны позднее предоставит дополнительную информацию. Речь идет о F-16V Block 70 с бортовыми номерами 6729, 6731 и 6732, которые недавно сфотографировали во время взлета с завода Lockheed Martin в штате Южная Каролина.

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Маршрут поставки

Источник, знакомый с вопросом, ранее на этой неделе подтвердил, что эти три самолета являются частью тайваньского заказа в США. По его словам, они должны повторить маршрут первой партии из двух F-16V Block 70, доставленных на Тайвань 2 октября: после вылета из Техаса остановиться на Гавайях и Гуаме, а затем прибыть на авиабазу Чжихан в уезде Тайдун.

США одобрили продажу Тайваню 66 истребителей F-16V и связанного оборудования в 2019 году. Поставки планировали начать в 2023 году и завершить в этом году, однако из-за технических проблем график перенесли.

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