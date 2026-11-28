Тайвань ввел пересмотренные стандарты медицинского отбора для обязательной военной службы, сузив основания для освобождения по показателям веса, роста, артериального давления и интеллектуального функционирования. По данным South China Morning Post, Министерство внутренних дел Тайваня прогнозирует, что доля освобожденных от службы сократится с 16% до 8%.

Максимальный индекс массы тела для освобождения повысили с 35 до 45, а минимальный снизили с 15 до 14. Для мужчины ростом 170 см верхняя граница ИМТ 45 соответствует весу примерно 130 кг. Минимальный рост для регулярной службы также снизили со 154 до 144 см.

Больше призывников и альтернативная служба

Власти ожидают, что изменения ежегодно добавят около 4 500 мужчин к регулярной военной службе и еще 2 700 — к альтернативной. Альтернативную службу разделили на две категории: категория A предусматривает полевые задачи в учреждениях наподобие полиции и пожарных служб, а категория B — преимущественно офисную работу, государственную поддержку или социальные задачи.

Порог IQ для освобождения снизили с показателя ниже 85 до ниже 70. Мужчин с показателем от 70 до 84 могут направлять на альтернативную службу категории B вместо регулярной военной службы.

Тайвань в 2024 году восстановил годичную обязательную службу, продлив предыдущий четырехмесячный срок. Реформа происходит на фоне низкой рождаемости, нехватки личного состава и подготовки к возможному конфликту с Народно-освободительной армией Китая.

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Опасения по поводу здоровья и подготовки

Новые правила вызвали неоднозначную реакцию среди потенциальных призывников, медиков и отставных военных. Часть молодых людей поддерживает более строгие критерии, считая, что прежние нормы позволяли физически способным мужчинам избегать службы из-за избыточного веса или крепкого телосложения.

В то же время молодежные группы призвали усилить защиту людей с медицинскими ограничениями, которых могут назначать на альтернативную службу категории B. Они подняли вопросы об условиях для призывников с астмой, диабетом, сколиозом или значительно недостаточным весом.

Врач Су Ифэн предупредил, что ИМТ 45 соответствует крайне тяжелому ожирению и может создавать риск неотложных состояний, в частности внезапных сердечных событий. В то же время военный аналитик Зивон Ван отметил, что в современной войне призывники, непригодные для тяжелых физических задач, могут быть полезны в работе с беспилотниками, радарами, сетями управления, ИТ и логистике.

Правительство Тайваня заявило, что изменения должны сделать призыв более справедливым, не ослабляя требований к тем, кого будут привлекать к службе на передовой. Чиновники также пообещали отдельные подходы к обучению и размещению персонала категории B.

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