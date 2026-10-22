Тайвань проверяет связи криминала с давлением Пекина — Daily Maverick

Бюро национальной безопасности Тайваня проверяет возможные связи местных криминальных сетей с действиями Китая, которые тайваньские власти характеризуют как транснациональное давление на политических критиков. Об этом глава бюро Цай Мин-янь заявил журналистам в парламенте, сообщает Daily Maverick.

По словам Цая, сети, которые могут быть причастны к инцидентам вроде нападения на комика, высмеивавшего председателя КНР Си Цзиньпина, в основном состоят из криминальных группировок или частных детективных фирм, связанных с организованной преступностью. Бюро, по его словам, сосредоточено на установлении того, могли ли эти структуры получать указания и финансирование от Коммунистической партии Китая.

Возможные изменения законодательства

Цай Мин-янь заявил, что Тайваню, вероятно, придется изменить законодательство для более эффективного противодействия деятельности Китая. Он отметил, что правовая база для комплексного сдерживания транснационального давления со стороны КНР в демократическом обществе Тайваня недостаточна.

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Верховная прокуратура Тайваня отдельно призвала общественность сохранять бдительность, не помогать враждебным иностранным силам и не позволять использовать себя в качестве местных сообщников. Канцелярия по делам Тайваня КНР не предоставила оперативного комментария по запросу журналистов. Ранее она также не отвечала на вопросы о нападении на комика.

Давление в водах вокруг острова

Тайваньские власти также заявляют об усилении давления Китая в акватории вокруг острова, где ежедневно действуют китайские военные и береговая охрана. По словам Цая, патрули китайской береговой охраны к востоку от Тайваня, которые Пекин называет правоохранительной деятельностью, становятся все более регулярными и часто сопровождаются исследовательскими судами.

Отдельную обеспокоенность вызывает появление китайских судов морского ополчения к востоку и юго-западу от Тайваня. Тайваньские чиновники считают, что Китай может отрабатывать возможную морскую блокаду с привлечением военных, полувоенных и гражданских сил. Пекин называет свои операции к востоку от острова законными, поскольку считает эти воды китайскими; правительство Тайваня отвергает эту позицию.

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