Правительство Тайваня планирует внести изменения в Закон о противодействии инфильтрации, чтобы усилить ответственность людей, которые помогают Китаю осуществлять транснациональные репрессии. Как сообщает Taipei Times, Министерство юстиции готовит поправки в отношении лиц, которые по указанию, просьбе или при финансировании иностранных враждебных сил ведут слежку, преследуют, запугивают или совершают насильственные нападения, угрожающие свободе и физической безопасности людей.

Две формы давления

В докладе Бюро национальной безопасности, представленном Законодательному юаню, описаны две основные формы транснациональных репрессий Китая против Тайваня. Первая предполагает публичные политические предупреждения: Пекин в одностороннем порядке вводит законы и нормы, которые, по его утверждению, направлены на наказание за поддержку независимости Тайваня и продвижение объединения. Китайские власти обвиняют тайваньцев в подстрекательстве к отделению и предупреждают о возможных арестах и лишении свободы.

В докладе отмечается, что Китай также призывает сообщать о предполагаемых сторонниках независимости Тайваня и публикует списки лиц, в отношении которых применены санкции. По оценке авторов документа, это должно создать впечатление, что Пекин может преследовать людей за пределами своей территории.

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Расследования и обвинения

Вторая форма, по данным Бюро национальной безопасности, заключается в использовании поощрений и привлечении сообщников за рубежом или на Тайване для сбора информации, слежки, давления, запугивания и физических нападений на людей, выступающих против авторитаризма или поддерживающих демократию. В отчете также упоминаются цифровые преследования, распространение клеветнического контента и угрозы задействовать механизмы Интерпола, чтобы третьи страны арестовали и экстрадировали людей.

По данным Министерства внутренних дел Тайваня, правоохранительные органы расследовали девять дел о транснациональных репрессиях, в четырех из них были выдвинуты обвинения. Среди таких случаев названы инцидент, во время которого в Comedy Club бросали краску и фекалии, нападение на медийную персону Акио Яйту, слежка и съемка депутата Демократической прогрессивной партии Пумы Шеня частной детективной фирмой, а также инсценированная автомобильная авария, направленная против исполнителя Хуана И-хао.

Исполнительный юань уже создал межведомственную платформу для координации реагирования, которая объединяет разведывательные данные в сфере национальной безопасности, цифровые доказательства и материалы для расследований. По словам источника, знакомого с операциями китайского проникновения, проект поправок ожидается в ближайшее время, а отдельный закон о противодействии транснациональным репрессиям могут принять, если правящая партия получит большинство в законодательном органе.

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